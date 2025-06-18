Доля отказов по кредитам в Ставрополье достигла 82%

Доля отказов по розничным кредитам в Ставропольском крае выросла до 82% в мае 2025 года, увеличившись на 0,7 процентного пункта по сравнению с апрелем, когда показатель составлял 81,3%. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данному показателю Ставрополье заняло третье место среди 20 регионов-лидеров в розничном кредитовании. Первую позицию занимает Кемеровская область с долей отказов 82,4% (рост на 1,8 процентного пункта). На втором месте расположился Краснодарский край с показателем 82% (увеличение на 0,9 процентного пункта).

В целом по России доля отказов по заявкам на розничные кредиты в мае достигла 80,2%, что на 1,4 процентного пункта больше апрельского значения в 78,8%. Данный показатель стал максимальным за последний год.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, рост отказов связан с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования.

Николай Аксенов