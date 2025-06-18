Мэрия в суде оспорила право собственности парка Горького на театр эстрады и проходную будку

Арбитражный суд Пермского края сегодня удовлетворил требования департамента земельных отношений, оспаривавшего право собственности арендатора парка Горького на театр эстрады и проходную будку. Как указано в материалах дела, иск подразделения администрации был полностью удовлетворен, во встречном иске ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» отказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» (ЦПР) подало встречный иск к городскому департаменту земельных отношений. ЦПР потребовал признать право собственности на пристрой к театру эстрады (сцена на главной площади парка Горького). Этот пристрой рассматривается арендатором парка как вспомогательный объект, функционально связанный с театром эстрады.

ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» арендует территорию парка им. Горького в центре Перми и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Уставный капитал компании составляет 2,3 млн руб. За пермским бизнесменом Рашидом Габдуллиным числится 76% долей в обществе, остальные 24% — за департаментом имущественных отношений города.

Помимо процесса, связанного с театром эстрады и проходной будкой, власти Свердловского района Перми в суде требуют признать самостроями и снести шесть объектов в парке (два туалета, гараж, снесенный аттракцион «Дом Дракулы» и два летние кафе — «Халва» и Casa Mia).