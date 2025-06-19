Борская администрация прокомментировала «обрушение» моста

В администрации городского округа Бор Нижегородской области 19 июня прокомментировали информацию об «обрушении» моста, появившуюся днем ранее в соцсетях.

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Там рассказали, что разрушившийся деревянный мостовой переход является самостроем, появившимся на «объездной» дороге. Проехать к деревням Красногорка, Вяловское, Соломатки и Обмелюхино предлагается по грунтовой дороге, которая, по данным чиновников, является основной. Официально в этих населенных пунктах зарегистрировано 12 человек.

Специалисты обследовали основную грунтовую дорогу, администрация намерена «в кратчайшие сроки провести грейдирование и уплотнение грунта». О восстановлении моста-самостроя речи не идет.

Галина Шамберина