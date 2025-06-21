Несознавшийся

50 лет назад, 26 июня 1975 года, было совершено преступление, за которое в США судили человека по имени Леонард Пелтиер. Советских школьников тогда призывали писать письма президенту США с требованием освободить из тюрьмы этого видного борца за права индейцев. То ли американская почта плохо работала, то ли американские власти долго думали, но только 20 января 2025 года президент Джо Байден сократил срок заключения пожизненно осужденного за убийство двух агентов ФБР Пелтиера, и 18 февраля он вышел на свободу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объявление ФБР о розыске Леонарда Пелтиера

Фото: Public Domain Объявление ФБР о розыске Леонарда Пелтиера

Фото: Public Domain

Текст: Алексей Алексеев

Ковбойские сапоги

События, изменившие жизнь Леонарда Пелтиера, произошли 26 июня 1975 года. Советская версия этих событий была изложена в статье С. Тимофеевой «Требование честных американцев», опубликованной в газете «Правда» 17 марта 1978 года. Цитата: «Газета американских коммунистов "Дейли уорлд" ведет постоянную кампанию в защиту прав коренного населения Америки — индейцев. "Свободу Леонарду Пелтиеру!" "Свободу Ивон Уанроу!" — с этими требованиями выступили на днях участники массового митинга в городе Сиэтле. О судьбе этих людей "Дейли уорлд" рассказывает следующее: Л. Пелтиер, один из лидеров Движения американских индейцев, боролся за равноправие и свободу для своего народа. Он принимал участие в защите резервации Пайн-Ридж (штат Северная Дакота) в июне 1975 года от налета, организованного агентами Федерального бюро расследований. Индейцы выступили тогда против планов продажи части их земель».

За что была осуждена Ивон Уанроу 11 августа 1972 года Ивон Уанроу застрелила педофила, который ранее домогался ее малолетнего сына и изнасиловал дочь ее подруги, а также ранила еще одного мужчину. Первоначально она была приговорена к 20 годам лишения свободы за предумышленное убийство второй степени (со смягчающими обстоятельствами) и нападение первой степени. Приговор удалось оспорить, дойдя до Верховного суда. В 1979 году приговор был смягчен — оставшийся срок заключения был заменен на условный, к этому добавилось 2 тыс. часов общественных работ (Уанроу отработала их, консультируя алкоголиков и читая лекции о культуре в своей бывшей резервации).

Из отчетов ФБР и американских газет того времени вырисовывается другая картина.

Резервация народа оглала-сиу Пайн-Ридж находится в штате Южная Дакота (а не Северная). Но разница между советской и несоветской версией — не только в названии штата.

Вечером 25 июня 1975 года специальные агенты ФБР Джек Коулер и Рональд Уильямс приехали на находящееся на территории резервации ранчо Кельвина Прыгающего Быка. Они разыскивали подростка-индейца Джеймса «Джимми» Орла, имея на руках ордер на его арест. Джимми Орел подозревался в том, что вместе с тремя сверстниками-индейцами удерживал взаперти в течение ночи в доме в деревне Поркупайн двоих белых — 24-летнего Джерри Швартинга и 14-летнего Роберта Динсмора. Юные индейцы избили Швартинга и Динсмора и отобрали у них ковбойские сапоги.

Агентам ФБР не удалось найти Джимми Орла. Они поговорили с несколькими индейцами, в том числе с Норманом Чарльзом. Индейцы сообщили им, что Джимми недавно куда-то уехал на машине красного цвета.

Джимми и его товарищи были членами Движения американских индейцев (American Indian Movement, AIM, ДАИ), военизированной индейской правозащитной организации, основанной в 1968 году.

В резервации Пайн-Ридж в то время шла напряженная борьба за власть между двумя группировками — «американизировавшимися» индейцами и сторонниками национальных традиций. Старейшины племени призвали представителей ДАИ, чтобы те помогли снизить накал страстей. Одним из прибывших в резервацию членов ДАИ был находящийся в розыске в связи с нарушением условий выхода на свободу под залог подозреваемый в покушении на убийство полицейского Леонард Пелтиер. Члены ДАИ разбили палаточный лагерь рядом с ранчо Прыгающего Быка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1975 году в резервации народа оглала-сиу Пайн-Ридж стрельба из огнестрельного оружия, в том числе со смертельным исходом, была распространенным явлением

Фото: Kristi Eaton, File / AP В 1975 году в резервации народа оглала-сиу Пайн-Ридж стрельба из огнестрельного оружия, в том числе со смертельным исходом, была распространенным явлением

Фото: Kristi Eaton, File / AP

Традиционные и нетрадиционные

В 1972 году главой племени оглала-сиу был избран представитель «американизировавшихся» индейцев Ричард Уилсон. Вскоре после прихода к власти Уилсона стали обвинять в том, что он помогает устроиться на официальные должности, финансируемые государством, своим родственникам, а с политическими противниками расправляется с помощью созданной им частной милиции Guardians of Oglala Nation («Хранители народа оглала»). Обычно использовалось сокращенное название этой структуры — GOONs (что означает «головорезы»).

Недовольные сторонники индейских традиций пытались добиться импичмента Уилсона, проводили акции протеста. Одной из самых известных стал захват членами ДАИ поселения Вундед-Ни («Раненая коленка») 27 февраля 1973 года. Место проведения акции было выбрано неслучайно.

Неподалеку от поселения на ручье с тем же названием — Вундед-Ни — в 1890 году произошло столкновение индейцев лакота-сиу с армией США, в ходе которого погибло около 300 коренных жителей, преимущественно женщины и дети.

В 1973 году в Вундед-Ни члены ДАИ провозгласили власть племени, независимость от «марионеточного правительства» Уилсона. Поселение было оцеплено силами Службы федеральных приставов, ФБР и Национальной гвардии. В результате нескольких перестрелок был ранен и остался парализованным судебный пристав Ллойд Гримм, получил ранение еще один человек со стороны правоохранителей, были убиты два индейца — Фрэнк Чистая Вода и Лоуренс «Бадди» Ламонт. Пропал без вести афроамериканский активист Перри Рэй Робинсон. В 2014 году ФБР опубликовало документы, согласно которым он был убит представителями ДАИ, а труп был захоронен где-то на территории резервации.

Противостояние в Вундед-Ни закончилось 8 мая 1973 года, но борьба «американизировавшихся» и «традиционалистов» продолжалась. Только с начала 1975-го до конца июня включительно в резервации Пайн-Ридж было совершено восемь убийств, драки и стрельба случались гораздо чаще.

26 июня статистика убийств пополнилась. В тот день агенты Коулер и Уильямс продолжили поиски Джимми Орла.

Примерно в 11:50 агент Уильямс сообщил своим коллегам по рации, что заметил красно-белый пикап. Показания агентов ФБР относительно описания автомобиля расходятся, но впоследствии было установлено, что в тот момент в этом районе мог находиться только один автомобиль. На двух своих автомобилях Коулер и Уильямс последовали за подозреваемыми. Как выяснилось позднее, в красно-белом автомобиле находились Норман Чарльз (с которым агенты разговаривали накануне), Джозеф Станц и Леонард Пелтиер.

Вскоре агент Уильямс снова вышел на связь, сообщив, что автомобиль, который он преследует вместе с Коулером, остановился. Чарльз, Станц и Пелтиер вышли из машины и открыли огонь по агентам ФБР. Также по ним стали стрелять из окон домов ранчо Прыгающего Быка, обстрел велся с трех сторон.

В ходе длившейся около десяти минут пальбы два агента ФБР выпустили из своих пистолетов только пять пуль. А в корпусах их автомобилей было найдено 125 пулевых отверстий, кроме того, часть пуль попали в самих агентов, в стекла автомобилей или прошли мимо.

Агент ФБР Гэри Адамс находился примерно в 12 милях (19,31 км) от места перестрелки. Он сразу направился на помощь товарищам, но также попал под обстрел. Обстреляна была и вызванная в резервацию машина скорой помощи. Кроме Адамса в Пайн-Ридж прибыли два офицера полиции Бюро по делам индейцев (Bureau of Indian Affairs, BIA).

Примерно в 16:25 правоохранители обнаружили тела Уильямса и Коулера.

Агент Уильямс был ранен в левую руку и бок, ногу, правую руку и голову. Агент Коулер получил пулевые ранения в правую руку и голову. Выстрелы в голову были совершены с близкого расстояния. Оба агента были убиты пулями калибра .223 (5,56x45 мм). Согласно показаниям свидетелей, лишь у одного участника перестрелки было оружие, способное стрелять пулями этого калибра. Это была винтовка AR-15, из которой стрелял Леонард Пелтиер.

Вскоре после стрельбы свидетели видели Пелтиера, Роберта Робидо и Даррела «Дино» Батлера рядом с автомобилем агента Уильямса на территории палаточного лагеря. На дверной ручке автомобиля были обнаружены отпечатки пальцев Робидо, который позднее сознался, что доехал на машине до палаточного лагеря. При этом он утверждал: «Когда мы добрались до их машины, агенты были уже мертвы».

Члены ДАИ забрали оружие убитых агентов ФБР. Батлер взял пистолет Уильямса, Пелтиер — пистолет Коулера, Робидо — две винтовки Коулера.

В тот же день на территории резервации снайпер застрелил Джозефа Станца, на котором был надет жилет с надписью «ФБР», украденный из автомобиля агента Уильямса.

Все индейцы, причастные к нападению на сотрудников ФБР, были объявлены в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агенты ФБР Рональд Уильямс (слева) и Джек Коулер

Фото: Federal Bureau of Investigation / AP Агенты ФБР Рональд Уильямс (слева) и Джек Коулер

Фото: Federal Bureau of Investigation / AP

Добрался до канадской границы

5 сентября 1975 года Даррел Батлер был задержан агентами ФБР в резервации Роузбад (штат Южная Дакота) за незаконное ношение оружия. В автомобиле, который стоял неподалеку от места ареста, был найден пистолет агента Уильямса и патроны для двух пистолетов, принадлежавших убитым агентам ФБР.

10 сентября на платной дороге в штате Канзас в районе города Уичито взорвался автомобиль, в котором находились Роберт Робидо, Норман Чарльз и Майкл Андерсон. Они перевозили оружие и большое количество взрывчатки. В багажнике машины была найдена обгоревшая винтовка AR-15 и одна из винтовок, принадлежавших агенту Коулеру. Позднее на судебном процессе над Пелтиером сторона обвинения утверждала, что именно из этой AR-15 были убиты агенты ФБР и что она принадлежала Пелтиеру. Защита ставила под сомнение качество баллистических тестов, а также заявляла, что в резервации Пайн-Ридж было несколько таких винтовок и нет доказательств, что именно эта винтовка принадлежала Пелтиеру.

14 ноября офицер полиции штата Орегон остановил автодом Dodge Explorer, так как ему показалось, что пассажир похож на разыскиваемого Леонарда Пелтиера. Пассажир автодома назвался фальшивым именем, после чего скрылся, стреляя на бегу в сторону полицейского. Водитель уехал с места происшествия. Позже автодом был найден брошенным с работающим двигателем.

При обыске под сиденьем водителя обнаружился бумажный пакет, в котором лежал пистолет агента Коулера. Отпечаток пальца на пакете совпал с отпечатком пальца Пелтиера. Также в автодоме была найдена взрывчатка.

17 ноября против Леонарда Пелтиера, Даррела Батлера, Роберта Робидо и Джеймса Орла были выдвинуты федеральные обвинения по двум пунктам в предумышленном убийстве первой степени, а также в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

После инцидента в Орегоне Леонард Пелтиер перешел границу. Его приютил знакомый из города Хинтон (провинция Альберта, Канада).

6 февраля 1976 года Пелтиера арестовали сотрудники Королевской канадской конной полиции (RCMP) по выписанному в США ордеру. В Соединенных Штатах он был в списке десяти наиболее разыскиваемых ФБР преступников. При задержании на вопрос, знает ли он, почему его разыскивают, он ответил так: двое агентов ФБР были застрелены, когда собирались вручить ему ордер на арест по обвинению в покушении на убийство в Милуоки, штат Висконсин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонард Пелтиер был арестован в Канаде 6 февраля 1976 года

Фото: Public Domain Леонард Пелтиер был арестован в Канаде 6 февраля 1976 года

Фото: Public Domain

Экстрадиция

Сидя в тюрьме в Ванкувере, Леонард Пелтиер подал прошение о предоставлении ему политического убежища. 31 мая 1976 года в Ванкувере открылась конференция ООН по вопросам городской и общинной жизни, в которой приняли участие представители 116 стран. В день открытия конференции примерно полтора десятка индейцев в национальных костюмах прошлись по городу с пением боевых песен под барабанный бой. Они требовали предоставления Пелтиеру политического убежища.

В защиту Пелтиера выступил Советский Союз. Вот цитата из газеты «Правда» от 21 ноября 1976 года, статья Н. Брагина «Протесты нарастают»: «Сутки несли вахту протеста перед зданием парламента Канады представители ряда общественных организаций, выступающих с решительным требованием отвести угрозу физической расправы над видным борцом за права и жизненные интересы индейского населения Северной Америки Леонардом Пелтиером.

Как отмечается в заявлении созданного в Торонто комитета в защиту Л. Пелтиера, американские власти состряпали против него ложное обвинение, утверждая, что он повинен в убийстве двух агентов ФБР. Стремясь избежать расправы, Л. Пелтиер покинул США и прибыл в канадскую провинцию Британская Колумбия. Там он был схвачен местной полицией. До сих пор Л. Пелтиера держат под арестом. Ему отказывают в праве на политическое убежище и угрожают высылкой из Канады.

В связи с требованием властей США о выдаче Л. Пелтиера над ним нависла смертельная угроза. Если ФБР удастся заполучить одного из мужественных защитников прав североамериканских индейцев, он будет привлечен к суду по обвинению в убийстве.

Прогрессивная общественность Канады, комитет в защиту Пелтиера, коммунистическая партия и другие общественные организации настаивают на том, чтобы канадские власти помешали готовящейся в США расправе и разрешили Л. Пелтиеру свободное пребывание в стране и, вопреки домогательствам ФБР, предоставили ему политическое убежище».

По канадским законам экстрадиция возможна, если представлены доказательства, способные убедить присяжных, что подозреваемый виновен в предъявленном обвинении или обвинениях. Соединенные Штаты представили шесть свидетелей и 30 аффидевитов (письменных показаний под присягой). Пелтиер — десять свидетелей. В трех аффидевитах, подписанных в феврале—марте 1976 года, индианка Мертл Бедный Медведь утверждала, что знала о планах Пелтиера напасть на агентов ФБР, а также лично видела, как Пелтиер убивал агентов.

Между сведениями в аффидевитах были расхождения, которые ФБР объясняло опасением свидетельницы за свою жизнь. Как выяснилось позже, Мертл Бедный Медведь даже не была знакома с Пелтиером и не была свидетелем перестрелки в резервации.

18 июня 1976 года канадский судья принял решение об экстрадиции Пелтиера. Решение было оспорено, но осталось в силе. 16 декабря Пелтиера доставили из Ванкувера в Рэпид-Сити, штат Южная Дакота.

Впоследствии сторонники Пелтиера указывали на то, что Мертл Бедный Медведь дала ложные показания под давлением агентов ФБР. Следовательно, Пелтиер был осужден незаконно. Позиция властей состояла в том, что они признали Мертл Бедный Медведь не заслуживающим доверия свидетелем, поэтому ее показания не были использованы на суде над Пелтиером. А экстрадиция уже совершилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Леонард Пелтиер в тюрьме. Фото сделано через десять лет после ареста Фото: Cliff Schiappa / AP Леонард Пелтиер в тюремной камере Фото: Kevin McKiernan / Zuma / TASS В заключении Пелтиер обнаружил в себе талант художника Фото: Kevin McKiernan / Zuma / TASS Следующая фотография 1 / 3 Леонард Пелтиер в тюрьме. Фото сделано через десять лет после ареста Фото: Cliff Schiappa / AP Леонард Пелтиер в тюремной камере Фото: Kevin McKiernan / Zuma / TASS В заключении Пелтиер обнаружил в себе талант художника Фото: Kevin McKiernan / Zuma / TASS

Суд и срок

К моменту экстрадиции Пелтиера из Канады он остался единственным обвиняемым в убийстве агентов ФБР. В июле 1976 года в городе Сидар-Рапидс в штате Айова состоялся суд над Даррелом Батлером и Робертом Робидо. Их интересы представлял активист борьбы за гражданские права адвокат Уильям Кантслер, прославившийся защитой «Чикагской семерки» (противники войны во Вьетнаме, обвинявшиеся в антиправительственном заговоре). Ему удалось убедить присяжных, что агенты ФБР были не меньшими любителями пострелять, чем индейцы, что его подзащитные всерьез опасались за свою жизнь и действовали в пределах самообороны, а показания свидетелей обвинения вызывают сильные сомнения. Вердикт — невиновны.

Обвинения в адрес похитителя ковбойских сапог Джимми Орла были сняты.

Суд над Леонардом Пелтиером состоялся в Фарго, штат Северная Дакота. 18 апреля 1977 года присяжные признали его виновным в двух предумышленных убийствах первой степени. 1 июня 1977 года он был приговорен к двум срокам пожизненного заключения, отбываемым последовательно.

На протяжении следующих десятилетий судебные органы США неоднократно рассматривали апелляции Леонарда Пелтиера на приговор.

В защиту Пелтиера выступали представители индейских народов, Нельсон Мандела, архиепископ Десмонд Туту, мать Тереза, Далай-лама XIV, лауреаты Нобелевской премии, бывшие агенты ФБР, бывший генеральный прокурор США Джеймс Рейнольдс.

В СССР Леонард Пелтиер стал одним из главных героев антиамериканской пропаганды. Корреспонденция ТАСС из Нью-Йорка, 26 апреля 1978 года:

«"Узники тюрьмы Марион.

Меня лишили имени и присвоили номер. Теперь я заключенный 89637–137. Затем меня бросили в одиночную камеру. Трудно придумать что-либо более дьявольское, чем "одиночка". Попав в этот каменный мешок, человек проводит в нем долгие дни в полной изоляции. Некоторые не выдерживают и сходят с ума или кончают жизнь самоубийством. Мало кому удается сохранить рассудок". Автор этих строк – Леонард Пелтиер, борец за права американских индейцев, узник федеральной тюрьмы "Марион" в штате Иллинойс. Письмо адресовано его друзьям.

"Марион" — одна из многочисленных тюрем, разбросанных по территории Соединенных Штатов. Ее особенность в том, что это — тюрьма "особо строгого режима" для "особо опасных преступников". Именно к этой категории американская Фемида относит борцов за гражданские свободы, защитников попранных прав и интересов национальных меньшинств, людей, чьи взгляды и убеждения не по вкусу власть имущим.

Помимо Л. Пелтиера в тюремных застенках "Марион" томится пламенный патриот своей многострадальной родины, борец за независимость Пуэрто-Рико Рафаэль Миранда, брошенный властями за решетку еще в 1953 г.

Здесь же отбывает длительное тюремное заключение Эдди Гриффин, осужденный за "инакомыслие". Издевательства тюремщиков, пытки не сломили мужественного негритянского борца.

Тайком от своих истязателей он написал памфлет "Как убить в человеке разум" — гневный обличительный документ о положении узников "Марион".

"Марион" стала местом пожизненного заключения двух негритянских активистов с Виргинских островов — Бемонта Геро и Исмаэла Лебита. Они были обвинены в преступлении, которого никогда не совершали. Главной причиной судебной расправы явилась их активная политическая деятельность.

За "Марион" прочно закрепилась печальная "слава" политической тюрьмы. Именно здесь впервые наиболее активно стала применяться специально разработанная система воздействия на психику заключенных с целью полного подавления их разума и воли.

Эти чудовищные эксперименты начались в 1972 году, когда в "Марион" был создан так называемый "центр по контролю за поведением". Заключенных годами содержали в крохотных звукоизолированных одиночных камерах, испытывали на них действие различных наркотических и других сильнодействующих препаратов.

С помощью таких изуверских методов американские репрессивные органы пытаются расправиться с теми, кто выступает в защиту гражданских прав, против беззакония и произвола.

"Американские власти думают, что, заперев нас в тюремные камеры, они смогут задушить наше движение,— пишет Л. Пелтиер.— Они глубоко ошибаются. Нашу борьбу не остановить"».

В 1986 году в СССР приезжала жена Леонарда Пелтиера Стефани. Ее принимали на высшем уровне, устраивали встречи с пионерами, трудовыми коллективами и т. п.

За что были осуждены заключенные тюрьмы «Марион», упомянутые в корреспонденции ТАСС Пламенный патриот Пуэрто-Рико Рафаэль Миранда был брошен за решетку не в 1953-м, а в 1954 году. 1 марта 1954-го он, Лолита Леброн, Андрес Кордеро и Ирвин Родригес зашли на балкон для посетителей в зале Палаты представителей Конгресса США. Они развернули пуэрто-риканский флаг, а затем открыли огонь из четырех пистолетов по конгрессменам, ранив пять человек, в том числе одного тяжело. Все они были признаны виновными в покушении на убийство и ряде других преступлений. Рафаэль Миранда был приговорен к 85 годам лишения свободы, остальные — к длительным срокам заключения. В 1979 году президент США Джимми Картер сократил сроки всем участникам стрельбы в здании Конгресса до 25 лет (кроме Кордеро, который был освобожден раньше по состоянию здоровья). «Инакомыслие», за которое был осужден Эдди Гриффин, состояло в том, что он, отбывая 12-летний срок за налет на банк в тюрьме города Терре-Хот, после полученной травмы отказался от работы, за что и был переведен в тюрьму «Марион». Ишмаэль Лабит (а не Исмаэл Лебит, как в корреспонденции ТАСС), сменивший впоследствии имя на Ишмаил Али и Бомон (не Бемонт) Геро были вместе еще с тремя сообщниками признаны виновными по восьми пунктам обвинения в предумышленных убийствах первой степени, по двум пунктам обвинения в разбое и четырем пунктам обвинения в нападении первой степени. Из корреспонденции ТАСС непонятно, какого именно из этих преступлений они никогда не совершали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стефани Пелтиер (третья справа) во время посещения московского городского Дворца пионеров. Пионеры читают обращение к американским властям об освобождении активиста движения американских индейцев Л. Пелтиера. 1986 год Фото: Денисов Роман / ТАСС Стефани Пелтиер, жена борца за права американских индейцев Леонарда Пелтиера, во время митинга на экспериментальном кондитерско-булочном комбинате «Звездный». 1986 год Фото: Денисов Роман / ТАСС Каждый четвертый четверг ноября коренные американцы отмечают День траура. На фото, сделанном в этот день в 2001 году, демонстранты несут портрет Леонарда Пелтиера Фото: Steven Senne, File / AP Демонстрация бывших и действующих агентов ФБР против досрочного освобождения Леонарда Пелтиера. 2000 год Фото: Hillery Smith Garrison, File / AP Остаток жизни отсидевший почти полвека Леонард Пелтиер проведет в резервации Тертл-Маунтин Фото: Mica Rosenberg / Reuters Леонард Пелтиер на свободе. 2025 год Фото: Mark Vancleave / AP Следующая фотография 1 / 6 Стефани Пелтиер (третья справа) во время посещения московского городского Дворца пионеров. Пионеры читают обращение к американским властям об освобождении активиста движения американских индейцев Л. Пелтиера. 1986 год Фото: Денисов Роман / ТАСС Стефани Пелтиер, жена борца за права американских индейцев Леонарда Пелтиера, во время митинга на экспериментальном кондитерско-булочном комбинате «Звездный». 1986 год Фото: Денисов Роман / ТАСС Каждый четвертый четверг ноября коренные американцы отмечают День траура. На фото, сделанном в этот день в 2001 году, демонстранты несут портрет Леонарда Пелтиера Фото: Steven Senne, File / AP Демонстрация бывших и действующих агентов ФБР против досрочного освобождения Леонарда Пелтиера. 2000 год Фото: Hillery Smith Garrison, File / AP Остаток жизни отсидевший почти полвека Леонард Пелтиер проведет в резервации Тертл-Маунтин Фото: Mica Rosenberg / Reuters Леонард Пелтиер на свободе. 2025 год Фото: Mark Vancleave / AP

Свобода

В декабре 2024 года Леонард Пелтиер отметил в тюрьме свое 80-летие. 20 января 2025 года президент США Джо Байден в последний день пребывания в должности подписал распоряжение о смягчении Пелтиеру наказания: вместо двух пожизненных сроков тюремного заключения — пожизненный домашний арест. Кристофер Рэй, занимавший пост директора ФБР с 2 августа 2017 года по 19 января 2025-го, высказал «яростный» протест по этому поводу. Натали Бара, президент Ассоциации агентов ФБР, назвала решение Джо Байдена «позорным актом».

Перед освобождением Пелтиера из тюрьмы строгого режима в городе Коулман, штат Флорида, его сторонники объявили сбор средств в его пользу — на медицинскую помощь и собаку-поводыря.

18 февраля 2025 года Леонард Пелтиер покинул стены тюрьмы. Его новое место жительства — резервация Тертл-Маунтин в штате Северная Дакота.

Так убил он двух агентов ФБР или нет? Послушаем самого Пелтиера.

Для начала — у него как минимум несколько алиби. В интервью для книги Питера Матьесена «В духе Неистового Коня. История Леонарда Пелтиера и борьбы ФБР с Движением американских индейцев» Пелтиер говорил, что в момент преступления был занят починкой автомобиля, в перестрелке не участвовал. Дороти Верни утверждала, что в тот самый день Пелтиер был у нее. Правда, сам он заявлял, что Верни могла ошибиться, он был у нее днем раньше или позже. В интервью Ли Хиллу 8 июня 1995 года Пелтиер утверждал, что проснулся в палаточном городке от звуков стрельбы. Если верить мемуарам «Тюремные сочинения. Моя жизнь — мой Танец Солнца», написанным при содействии Харви Ардена и опубликованным в 1999 году, Пелтиер участвовал в перестрелке, но не убивал агентов. В том же году Леонард Пелтиер сказал в интервью корреспонденту CNN Марку Поттеру: «Я не убивал этих агентов, я не видел, кто убил этих агентов, а если бы и знал, то не сказал бы. Но я не знаю».