Новая смена донских пожарных отправилась в Анапский район для уборки мазута

В Ростовской области провели ротацию аэромобильной группировки, ликвидирующей последствия разлива мазута на Черноморском побережье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

На смену в Анапский район прибыли 49 сотрудников со всей Ростовской области. Как ранее писал «Ъ-Ростов», зона ответственности донского подразделения располагается от станицы Благовещенской до поселка Витязево.

Всего в Краснодарском крае с начала работ объединенная группировка МЧС обследовала 325 километров берега и собрала более 163 тысяч тонн загрязненного песка, грунта и гальки.

Константин Соловьев