НБКИ: в мае в Башкирии отказали в розничных кредитах более 80% заявителей

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на розничные кредиты (потребительские кредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в Башкирии в мае этого года составила 80,8%. По сравнению с апрелем доля отказов увеличилась на 1,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Больше всего отказов по всем заявкам на розничные кредиты среди 20 регионов-лидеров в розничном кредитовании в прошлом месяце получили жители Кемеровской области (82,3%), Ставропольского (82,8%) и Краснодарского (82,3%) краев, Иркутской и Новосибирской (81,6%) областей.

Заметнее всего выросла доля отказов в кредитах по сравнению с апрелем в Татарстане (+2,1%), Москве (+2%), Волгоградской (+1,9 %), Кемеровской (+1,8% и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) областях (+1,7%).

В среднем по России доля отказов по заявкам на розничные кредиты в мае составила 80,2%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4%. Это самое высокое значение данного показателя за последний год, отмечается в сообщении.

Майя Иванова