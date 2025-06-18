Более 1,6 млн участников СВО обратились в фонд «Защитники Отечества» за два года

Фонд «Защитники Отечества» за два года работы получил 1,6 млн заявок об оказании помощи со стороны ветеранов боевых действий на Украине. Об этом рассказала председатель фонда, замминистра обороны Анна Цивилева. По ее словам, положительно было решено 96% поступивших запросов.

Госпожа Цивилева со ссылкой на данные соцопросов отметила, что среди участников СВО и членов их семей о деятельности фонда проинформированы 96%, доверяют фонду 88%, удовлетворены его работой 86%. «Для нас очень важна как раз вот эта обратная связь, которую мы получаем от наших подопечных»,— сказала Анна Цивилева в эфире телеканала НТВ (цитата по «РИА Новости»).

В начале марта замминистра представляла данные, согласно которым фонд за два года получил 2,6 млн обращений на оказание разных видов помощи. Тогда из них было решено 92% запросов.

Полина Мотызлевская