Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту нарушений трудовых прав сотрудников транспортной компании «Адреналин Сервис» в Набережных Челнах. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту невыплаты зарплат в Челнах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту невыплаты зарплат в Челнах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что более 30 работников компании в течение полугода не получают заработную плату. Уточняется, что обращения в адрес работодателя результатов не дали.

Следственное управление СКР по Республике Татарстан начало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о предварительных и итоговых результатах.

Ход проверки взят на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным сервиса Rusprofile, в Набережных Челнах зарегистрированы два юридических лица с наименованием ООО «Адреналин Сервис». Первая компания основана в 2016 году, вторая — в 2021. Обе организации зарегистрированы по одному адресу.

Анар Зейналов