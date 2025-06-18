На Дону возбудили более 200 административных дел за несвоевременный покос сорняков

В Ростовской области возбудили более 200 административных дел за несвоевременный покос сорняков. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Из сообщения следует, что большую часть протоколов составили в Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Ростове-на-Дону и Донецке. В числе лидеров также оказались Неклиновский, Целинский и Аксайский районы.

Для граждан сумма штрафа составляет до трех тыс. руб. для должностных лиц – до 30 тыс. руб., для юридических лиц – до 70 тыс. руб.

Мария Хоперская