Отель-замок «Богатырь» признан лучшей гостиницей Сириуса

Престижный статус отель получил по итогам Премии 2ГИС-2025. Лидеров по традиции выбрали пользователи сервиса — итоги основаны на количестве положительных отзывов, высоких оценок и построенных к отелю маршрутов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочи Парк Фото: пресс-служба Сочи Парк

«Богатырь» — четырехзвездочный отель, расположенный на территории тематического парка развлечений Сочи Парк. Необычная архитектура и внутреннее оформление в стиле средневекового замка позволяют ему считаться одной из самых узнаваемых достопримечательностей Имеретинской низменности. В 2024 году «Богатырь» принял более 240 тысяч гостей, подтвердив свою репутацию одного из самых востребованных семейных отелей в России.

«Для нас эта награда — отражение доверия и лояльности наших гостей. Уникальная архитектура, тематическая концепция, безупречный сервис и включенные в проживание билеты в Сочи Парк сделали "Богатырь" образцом комфортного семейного отдыха. Каждый год мы только поднимаем планку, создавая безупречную атмосферу, в которую хочется возвращаться»,— отмечает генеральный менеджер отеля-замка «Богатырь» Виктория Сучугова.

Следуя тренду на развитие семейного туризма, отель-замок внедрил специальные тарифы, включающие скидки на проживание и бесплатное размещение детей до 11 лет. Это делает отдых еще доступнее и привлекательнее для семейной аудитории.

Сезон-2025 ознаменовался открытием на территории «Богатыря» нового пространства для детских мероприятий — шатра «Двор приключений». Здесь проходят сказочные шоу, мастер-классы, интерактивные пенные дискотеки, а вечером — традиционное «чтение сказок на ночь» от маскотов Сочи Парка.

АО «Сочи-Парк», Краснодарский край, пгт. Сириус, ул. Чемпионов, д. 3, оф. 230, ОГРН: 1062310038944