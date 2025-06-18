В Ростовской области 19 и 20 июня ожидаются ливни и сильный ветер

Местами на Дону 19 и 20 июня прогнозируют ухудшение погоды. Уточнения к объявленному штормовому предупреждению дали в Ростовском гидрометцентре ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, град и сильный ветер до 20-25 м/с. Жителей просят не пытаться перейти подтопленные участки или переехать их на транспорте, а переждать ливень на обочине. Автомобилистов также предупреждают о том, что не нужно парковаться под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, на пониженных участках местности.

Константин Соловьев