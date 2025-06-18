В Челябинской области количество выданных ипотек за месяц снизилось на 21%

Банки в Челябинской области в мае оформили 1190 ипотечных кредитов на общую сумму 4 млрд руб. В сравнении с апрелем показатели сократились на 21% и 18% соответственно. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средний размер ипотечного кредита в мае составил 3,36 млн руб., увеличившись за месяц на 3%. Средний срок выплаты также вырос — с 235 до 243 месяцев.

Всего по России за май банки выдали 52,54 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 231,2 млрд руб. Показатели сократились на 20% каждый по сравнению с апрелем. В годовом отношении количество и объем выданных ипотек снизились на 60%. В мае 2024 года в России было оформлено 132,4 тыс. ипотек на 584,6 млрд руб.

Ольга Воробьева