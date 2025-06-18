В больницах остаются шесть пострадавших при теракте на ж/д в Брянской области

На стационарном лечении остаются шесть пострадавших при подрыве моста в Брянской области, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Среди госпитализированных — двое детей. «Все они идут на поправку. У всех состояние средней или легкой степени тяжести. Часть из них уже готовится к выписке»,— сказал господин Кузнецов (цитата по ТАСС). На амбулаторное лечение отпущены 64 человека, добавил он.

Подрыв автомобильного моста в Брянской области произошел поздно вечером 31 мая. Мост обрушился на проходивший поезд №86 Климово—Москва. Локомотив был полностью разбит, два вагона сошли с рельсов. Погибли 7 человек, пострадали более 100 человек. Часть пострадавших эвакуировали на лечение в московские медучреждения.

Полина Мотызлевская