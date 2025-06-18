В Челябинске отдали под КРТ жилые кварталы в Тракторозаводском районе

Глава Челябинска Алексей Лошкин подписал распоряжение администрации о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в Тракторозаводском районе. Почти 30 многоквартирных жилых домов планируется снести. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Участок площадью 9,25 га расположен в границах улиц Бажова, Котина, Героев Танкограда и Культуры. Комплексное развитие этой территории стало инициативой администрации города, и будет реализовано посредством проведения аукциона на право заключения договора о КРТ.

Будущий застройщик должен возвести здесь жилье и другие объекты капитального строительства общей площадью не менее 155,4 тыс. кв. м. Реализовать проект КРТ необходимо не более чем за 10 лет с момента заключения договора.

«Конкретные параметры объектов капитального строительства при комплексном развитии жилой застройки определяются в рамках разработки документации по планировке территории с учетом обеспеченности территории объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур согласно требованиям технических регламентов, правил землепользования и застройки и нормативов градостроительного проектирования Челябинска»,— говорится в распоряжении.

Сейчас на этом участке находятся несколько десятков многоквартирных домов, в основном двухэтажные, из них 27 определены под снос. Также здесь расположены два детских сада, муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций Челябинска» и спортшкола №13 по гандболу.