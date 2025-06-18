В Астраханской области суд наказал уснувшего за рулем водителя

В Черноярском районе Астраханской области суд вынес приговор в отношении местного жителя 1990 года рождения по уголовному делу о причинении тяжкого вреда пассажирке автомобиля (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Как выяснилось, фигурант ехал по федеральной трассе на автомобиле с техническими неисправностями. В какой-то момент он уснул за рулем, и транспортное средство съехало в кювет.

В результате случившегося пассажирка этого автомобиля, женщина 1994 года рождения, получила тяжкий вред здоровью. Суд приговорил фигуранта к 1,5 годам ограничения свободы.

Павел Фролов