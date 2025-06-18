В Ульяновске чиновники опровергли информацию о ЧС из-за разлива мазута в больнице

Сообщения о чрезвычайной ситуации на территории центральной городской больницы в Ульяновске являются фейком. Об этом сообщает региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«По официальным данным, после обильных дождей произошел выход на поверхность вещества, похожего на мазут. Были вызваны сотрудники Управления гражданской защиты администрации Ульяновска. Провели обволовку разлива вещества, огорожена территория разлива»,— говорится в сообщении.

По информации чиновников, угрозы жизни и здоровью пациентов и медперсонала нет. Ситуация не имеет статуса чрезвычайной, отмечают в областном минздраве.

По информации Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры, вблизи котельной на территории больницы разлился мазут. Ведомство начало проверку.

Георгий Портнов