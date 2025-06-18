ВТБ предоставит финансирование холдингу «Строительный альянс» для создания промышленных парков Industrial City в Ленинском и Дмитровском городских округах Московской области. Соглашение об этом подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и руководитель холдинга Альфия Петрухина в рамках Петербургского международного экономического форума. Промышленные парки общей площадью 185 тыс. кв. м будут возводиться на территории государственных индустриальных парков «Титан» и «Ключ». Благодаря готовой инфраструктуре парков резиденты смогут в короткий срок запустить производство. Планируется, что на территории предприятий-резидентов парков Industrial City будет создано более 1 тыс. рабочих мест.

Владелец ЦУМа создал еще один бренд ювелирных украшений. Это позволит заменить товары ушедших западных компаний, полагают эксперты. В интернет-магазине ЦУМа в продаже появились ювелирные украшения под маркой Lucky Znaky, заметили «Ведомости». Соответствующий товарный знак принадлежит структурам продавца предметов роскоши Mercury, который и владеет зданием универмага. В ЦУМе и Mercury на запрос «Ведомостей» не ответили.

Офисные сотрудники тратят до четырех часов своего рабочего времени ежедневно на рутину, показало исследование сервиса «Яндекс 360» и центра НАФИ. Среди рутинных задач выделяются сбор и хранение документов, организация совместной работы над документами, переписка с клиентами и подрядчиками, рассылка и отправка материалов по почте и в мессенджерах, подготовка материалов к встречам. Исследователи отмечают, что эти задачи занимают значительную часть рабочего дня.