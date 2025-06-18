Мэр Ярославля назвал сроки окончания строительства поликлиники на Гоголя

В Ярославле завершение строительства модульной поликлиники на улице Гоголя запланировано на июль-сентябрь 2025 года. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на заседании муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«По последним данным министерства строительства Ярославской области, поликлиника на улице Гоголя запланирована в третьем квартале 2025 года. Давайте, скажем так, будем посмотреть и вместе постоянно выезжать на объект, смотреть, что там происходит, какие темпы строительства, и доводить информацию до наших вышестоящих коллег»,— сказал господин Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новая поликлиника должна заменить здание на Московском проспекте, которое было закрыто из-за аварийного состояния. Первоначально объект планировали открыть в декабре 2024 года, потом сроки переносили.

Алла Чижова