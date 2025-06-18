В зоне аэропорта Братска ввели временное ограничение мобильного интернета

В радиусе 5 км от аэропорта Братска (Иркутская область) власти ввели временное ограничение на использование мобильного интернета. В эту же зону могут попасть микрорайон Сосновый Бор, СНТ «Птица» и «Василек», сообщил мэр Александр Дубровин.

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«Эта практика применяется для защиты людей и объектов жизнеобеспечения»,— пояснил глава города.

По его словам, стационарный интернет и сети WI-FI будут работать в штатном режиме. «Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен»,— добавил градоначальник.

Александра Стрелкова