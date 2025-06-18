«Застройщики могут себе позволить затянуть пояса»

Челябинской области, по данным аналитиков, может грозить кризис перепроизводства первичного жилья. Согласно исследованию Единого ресурса застройщиков, регион находится на предпоследнем месте в рейтинге устойчивости рынка новостроек. Вывод новых проектов превышает продажи на 137%. При этом, по данным на май, на 5% меньше нормы распродано квартир в новостройках, а стоимость квадратного метра выше инфляции на 0,3%. Директор агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман рассказал «Ъ-Южный Урал» о ситуации на региональном рынке недвижимости и возможных последствиях для отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK Максима Фридмана Фото: VK Максима Фридмана

«Челябинская область, действительно, сейчас находится в зоне высокого риска перепроизводства на первичном рынке жилья. Спрос не успевает за предложением. Ипотека под 20-25% не является реально работающим финансовым инструментом, к сожалению, такие ставки стали заградительным фактором для приобретения квартир в кредит. Вторичное жилье в регионе значительно дешевле первичного, потому что цены в новостройках разогнала льготная ипотека. У покупателей возникает резонный вопрос — зачем покупать строящееся жилье. Лучше положить деньги на годовой депозит под 20%, и купить готовую квартиру.

При этом жилья в Челябинской области построили много. Новые проекты, запущенные до повышения банковских ставок, сейчас активно выводят на рынок. Компании не знают, кому будут все это продавать. А строительный конвейер остановить нельзя, потому что проектное финансирование уже оформлено. У девелоперов достаточно далекий горизонт планирования. От момента покупки земли до начала строительных работ проходит полтора-два года. Сейчас верной стратегией было бы покупать землю, заниматься подготовительной документацией на имеющихся площадках, но пока не брать непомерно дорогие кредиты для начала строительных работ. Если компании будут гибко подходить к вопросу, используя другие инструменты финансирования – рассрочку, например, что-то, возможно, поменяется, но глобально — вряд ли.

На вопрос о будущем рынка новостроек Челябинской области я бы ответил, что он существенно не изменится. Количество покупателей жилья плюс-минус неизменно в нынешних реалиях, оно вряд ли будет снижаться. Недвижимость — это, можно сказать, товар первой необходимости. Люди во все времена женятся, рожают детей, разводятся, а значит, решают жилищные вопросы. Даже если инфляция вырастет до 50% и депозиты будут под 25%, люди будут стремится к надежным инструментам инвестирования и сохранения своих денег. У россиян сейчас мало доверия к финансовым институтам, а недвижимость — это осязаемая и ликвидная собственность.

Что касается будущего строительных компаний, думаю, они не допустят собственного краха. Это ведь довольно большие организации, у которых до нынешних времен было как минимум три довольно прибыльных года. Застройщики могут себе позволить затянуть пояса и переждать».

Беседовала Виталина Ярховска