В Самарской области у пенсионера изъяли оружие и несколько сотен боеприпасов

В Исаклинском районе полицейские изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы к нему. Их хранил у себя в доме 72-летний местный житель, сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно полученным результатам экспертизы, селянин хранил нарезное охотничье огнестрельное оружие и 329 спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения калибра 5.6 мм заводского изготовления, пригодных для использования.

После возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» пенсионер признался, что ружье и боеприпасы очень давно нашел в сарае после смерти родственников.

«Зная, что это противозаконно, он хранил найденное, дожидаясь повышения вознаграждения за сдачу оружия»,— пояснили в полиции.

Дознаватель ОМВД России по Исаклинскому району обязал сельского жителя являться по первому требованию. Расследование продолжается.

Алексей Алексеев