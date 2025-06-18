В Ярославской области в июле начнется ремонт моста

В поселке Борисоглебском в июле стартует капитальный ремонт моста через реку Устье. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Мост, который не ремонтировали с момента постройки, приведем в порядок по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Он связывает не только поселок Борисоглебский, но и разные округа нашего региона по трассе от Углича до Ростова Великого»,— сообщил заместитель председателя правительства области и министр дорожного хозяйства Роман Душко.

В рамках работ обновят несущие конструкции, заменят деформационные швы, гидроизоляцию и асфальт, установят новое освещение и архитектурную подсветку. Планируется и приведение в порядок подъездных путей.

Контракт двухгодичный — работы должны завершить в сентябре 2026 года. Общая стоимость их составляет 184 млн руб. Как отметил господин Евраев, перекрытия моста не будет, вместо этого организуют реверсивное движение.

Алла Чижова