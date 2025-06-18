Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону провели учения по ликвидации эпизоотического очага ящура

В поселке Кленовом Зерноградского района провели масштабные межрегиональные учения по ликвидации условного эпизоотического очага ящура. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Участниками мероприятия стали специалисты ветеринарных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных служб, МЧС, скорой медицинской помощи и ГИБДД. Для учений задействовали более 10 единиц спецтехники и 30 специалистов различных ведомств.

Во время тренировки отрабатывалась ликвидация вспышек особо опасных болезней животных. Учения подтвердили высокую готовность ветеринарных служб и экстренных ведомств.

Мария Хоперская

Новости компаний Все