На Дону провели учения по ликвидации эпизоотического очага ящура
В поселке Кленовом Зерноградского района провели масштабные межрегиональные учения по ликвидации условного эпизоотического очага ящура. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
Фото: Правительство Ростовской области
Участниками мероприятия стали специалисты ветеринарных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных служб, МЧС, скорой медицинской помощи и ГИБДД. Для учений задействовали более 10 единиц спецтехники и 30 специалистов различных ведомств.
Во время тренировки отрабатывалась ликвидация вспышек особо опасных болезней животных. Учения подтвердили высокую готовность ветеринарных служб и экстренных ведомств.