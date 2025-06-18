Турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 14% за пять месяцев

За первые пять месяцев 2025 года Кабардино-Балкарию посетили около 700 тысяч туристов, что на 14% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба главы республики, ссылаясь на данные министерства курортов и туризма КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

За последние пять лет поток отдыхающих в регион увеличился почти в три раза. Согласно прогнозам, к 2030 году республику будут ежегодно посещать 2,5 млн человек, а доля туристической отрасли в структуре валового регионального продукта достигнет 8%.

В настоящее время республика способна одновременно принять более 19 тысяч гостей. Их размещением занимаются свыше 400 гостиниц, санаториев и баз отдыха.

На летний сезон 2025 года власти КБР прогнозируют увеличение турпотока на 15-17%. В 2024 году регион принял 1,7 млн отдыхающих, что превысило предыдущий год на 16%.

Николай Аксенов