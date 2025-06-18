Жителя Тувы заподозрили в шпионаже в пользу украинской разведки

Дело о государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) возбуждено в отношении жителя Тувы. Он был задержан в Ульяновске, куда приехал к родственникам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ России по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, житель Тувы по заданию украинской военной разведки собирал и передавал ее представителю сведения о состоянии госграницы между Россией и Монголией, а также способах ее легального и нелегального пересечения. Эта информация, полагают силовики, могла быть использованы в целях переброски диверсантов.

Агентство уточняет, что фигурант дела первоначально был задержан по подозрению в участии в террористической организации, а потом признался в шпионаже.

Илья Николаев