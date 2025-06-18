На Дону снижается спрос на автомобили и бытовую технику
Жители Ростовской области стали реже покупать бытовую технику и автомобили. Они отдают предпочтение экономии, оставляя средства на счетах и вкладах. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что в начале мая на счетах и вкладах жителей региона находилось больше триллиона рублей. Это — почти на 18% больше прошлогодних показателей.
Кроме того, за год в области снизились продажи автомобилей. Как объяснили эксперты, причиной этому послужили высокие процентные ставки.