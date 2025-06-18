Власти Краснодара планируют полностью закрыть долг бюджета в 2025 году

Администрация Краснодара рассчитывает завершить погашение всех долговых обязательств до конца 2025 года. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации города Александр Чулков в интервью РБК ТВ Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам руководителя ведомства, в 2018 году долговой портфель составлял 10 млрд руб. и полностью формировался за счет банковских кредитов. Сейчас долговая нагрузка сокращена — в обращении осталась лишь часть облигационного займа, привлеченного в 2020 году на сумму 1,6 млрд руб., средства которого направили на дорожный фонд.

Оставшаяся часть долга — около 1,5 млрд руб. — представляет собой бюджетный кредит со сроком до 2027 года, выданный краевыми властями под ставку 0,1% годовых. Из указанной суммы в текущем году в соответствии с договором будут погашены 624 млн руб.

По данным городской администрации, к началу 2025 года долговая нагрузка сократилась до 7,4% от объема собственных доходов. Для сравнения: десять лет назад этот показатель превышал 67%.

Анна Гречко