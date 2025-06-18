Жители Зверево более суток остаются без воды

Из-за замены пожарных гидрантов на улицах Казакова и Рижская в Зверево остановлено водоснабжение. Об этом сообщает министерство ЖКХ Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ремонтные уже проводятся специалистами. Полное восстановление водоснабжения ожидается после завершения всех работ, отмечается в сообщении. Накануне «Ъ-Ростов» писал, что в городе ресурс отключили в связи с «экстренной необходимостью» в ремонте пожарного гидранта по улице Ивановской.

Константин Соловьев