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Жители Зверево более суток остаются без воды

Из-за замены пожарных гидрантов на улицах Казакова и Рижская в Зверево остановлено водоснабжение. Об этом сообщает министерство ЖКХ Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ремонтные уже проводятся специалистами. Полное восстановление водоснабжения ожидается после завершения всех работ, отмечается в сообщении. Накануне «Ъ-Ростов» писал, что в городе ресурс отключили в связи с «экстренной необходимостью» в ремонте пожарного гидранта по улице Ивановской.

Константин Соловьев

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