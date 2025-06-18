Сотрудника военкомата Белой Калитвы арестовали за получение взятки

В Белой Калитве с поличным задержан сотрудник военкомата в момент получения крупной взятки в 350 тыс.руб. Фигурант помещен в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установлено, что взятка была получена за помощь в уклонении от службы в армии и оформлении военного билета.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, проведен осмотр с изъятием денежных средств и мобильного телефона, которые использовались в противоправной деятельности»,— рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Наталья Белоштейн