УКВЗ произвел первый в России пятисекционный трамвай с двумя кабинами

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) создали первый в России пятисекционный трамвайный вагон. Модель 71-665 уже доставили в Екатеринбург для испытаний, сообщили в пресс-службе областного минпрома.

Представители завода отмечают, что новая модель отвечает современным требованиям городского транспорта. Пятисекционный вагон может работать на загруженных маршрутах. Минимальный радиус поворота составляет 14 метров. Все комплектующие производятся на УКВЗ или у отечественных поставщиков, что упрощает эксплуатацию и обслуживание.

Пятисекционный трамвай оснащен двумя кабинами, что позволяет использовать его на маршрутах без разворотных колец. Вагон вмещает до 406 пассажиров, имеет 72 места для сидения и два места для маломобильных граждан. Для комфорта пассажиров установлены климатическая система и мультимедийный комплекс, а также навигационное оборудование и система контроля за состоянием водителя.