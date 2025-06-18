В мае на Кубани выдали ипотек на 8 млрд рублей

Объединенное Кредитное бюро зафиксировало резкое снижение количества выдач ипотечных кредитов: в мае банки выдали 52,54 тыс. ипотек на 231,25млрдруб., что на 60% меньше прошлогодних 132,41тыс. договоров (584,61млрдруб.). На Кубани выдали 1,77 тыс. кредитов на 7,98 млрд руб. (кол-во -26%, объем -27%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средний чек по стране практически не изменился — 4,40млнруб. против 4,42млнруб. годом ранее, однако срок обязательств вырос до 264 месяцев (май 2024 года:260).

Относительно апреля выпуск сократился на 20%: месяцем ранее оформлено 65,52тыс. кредитов на 289,93млрдруб.; средний размер тогда равнялся 4,43млнруб., срок — 263 месяца. В январе мае совокупно выдано 253,74тыс. ипотек на 1,12трлнруб., что на 50% и 48% соответственно ниже показателей пятимесячного интервала 2024 года (509,45тыс.;2,14трлнруб.).

Первичный рынок в структуре мая занял 43% сделок и 56% объема. Средний кредит на новостройку достиг 5,69млнруб. при сроке 317 месяцев. В апреле эти значения составляли 45%/58%, 5,61млнруб. и 316 месяцев; годом ранее — 48%/59%, 5,26млнруб., 295 месяцев.

На «вторичку» в мае приходилось 57% сделок: средний чек 3,38млнруб., срок –243 месяца (апрель: 3,37млнруб., 238; май 2024 года: 3,42млнруб., 234).

Лидером по объему вновь стала Москва — 4,48тыс. кредитов на 31,66млрдруб. ( 24% к апрелю). Далее следуют Московская область (3,31тыс.;19,95млрдруб.; 24%/ 22%), Санкт Петербург (2,45тыс.;14,23млрдруб.; 24%/ 21%), Татарстан (1,75тыс.;8,05млрдруб.; 17%/ 14%) и Краснодарский край (1,77тыс.;7,98млрдруб.; 26%/ 27%).

Вячеслав Рыжков