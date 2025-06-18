В Димитровграде возбудили дело о нападении стаи бродячих собак на малолетнего ребенка

По поручению руководителя следственного управления Сергея Михайлова 17 июня в Димитровграде возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) по факту нападения собак на ребенка. Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в соцмедиа распространилась информация о нападении в городе бродячих собак на малолетнего. Следователи организовали доследственную проверку. По предварительным данным, 18 мая во дворе дома на ул. Черемшанской, 122 стая бродячих собак напала на малолетнего ребенка, причинив ему телесные повреждения.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева