Нижегородец по указанию мошенников забрал у 11 пенсионеров 5 млн рублей

Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде 21-летнего безработного местного жителя, который сознался в том, что по указанию мошенников забрал у 11 пенсионеров 5 млн руб. Сам он также лишился 300 тыс. руб., сообщили в региональном ГУ МВД 18 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

С 23 по 29 мая в полицию из разных районов города поступили сообщения от пожилых граждан, лишившихся денег из-за мошенников. Всем им поступали звонки от якобы сотрудника телефонной компании с предложением льготного тарифа. Нижегородцы предоставляли номер СНИЛС, после чего им поступал звонок от «юриста», убеждавшего, что они перевели деньги в недружественную страну. Затем потерпевших уговаривали передать наличные деньги «доверенным лицам» для проверки. Они отдавали пакеты с деньгами и кодовым словом курьеру, получая взамен «лист декларации финансовой службы» якобы от имени Центробанка.

По всем фактам возбуждены дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Приметы курьера оказались схожими. Полиция установила его личность и задержала. Молодой человек рассказал, что ему поступил звонок якобы от налогового агента с сообщением о взломе личного кабинета на портале «Госуслуг». Задержанный, которому мошенники угрожали уголовным делом за финансирование недружественной страны, перевел на «безопасный» счет личные 300 тыс. рублей, после чего ему предложили трудоустроиться в «банк» курьером. В распространенном полицией видео молодой человек говорит, что раскаивается в содеянном: он не понимал, что действует по уловке мошенников. Статус задержанного в расследуемых уголовных делах пока не уточняется.

Галина Шамберина