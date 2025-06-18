С 18 июня в Ижевске запустят регулярные теплоходные рейсы до Воложки

С 18 июня в Ижевске запустят ежедневные теплоходные рейсы по маршруту пристань—Воложка. Об этом сообщили «Парки Ижевска». Теплоходы проходят от пристани через причал Воскресенского и Соловьевские дачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В течении дня планируется четыре рейса: с 9.00 до 11.00, с 12.00 до 14.00, с 15.00 до 17.00 и с 18.00 до 20.00. В актуальном расписании значится, что последнего отправления 18 и 20 июня не будет. Причины не указываются.

Для детей до 6 лет проезд бесплатный, до 13 лет включительно — 90 руб. в одну сторону. Для пассажиров с 14 лет и взрослых, а также за провоз одного места багажа установлена цена 180 руб. в одну сторону.