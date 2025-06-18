Саратовца наказали штрафом за публичное оскорбление сотрудника полиции

В Саратове суд вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя по уголовному делу о применении насилия и публичном оскорблении представителя власти (по ч. 1 ст. 318 УК РФ, ст. 319 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось, в апреле текущего года сотрудник полиции пресекал совершаемое фигурантом административное правонарушение на проспекте Столыпина в областном центре. В это время 38-летний саратовец в присутствии посторонних граждан оскорбил представителя власти. Далее он ударил головой в грудь полицейского.

По решению суда фигурант получил штраф в размере 25 тыс. руб. Прокуратура Фрунзенского района рассмотрит вопрос о необходимости обжалования приговора в апелляционном порядке.

Павел Фролов