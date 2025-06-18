В Крыму снизился прирост розы и лаванды из-за засухи и заморозков

Агрофирма «Тургеневская» зафиксировала сокращение ежегодного прироста розы и лаванды на своих полях в Бахчисарайском районе Республики Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора предприятия Алексея Мишина.

По словам эксперта, на урожайность повлияли длительные весенние заморозки и засушливая погода. «Прирост этого года по розе и лаванде меньше, чем обычно. Этот год просто надо пережить», — прокомментировал господин Мишин.

Агрофирма владеет более 200 га лавандовых полей и 30 га плантаций роз. Предприятие специализируется на выращивании четырех сортов лаванды и двух сортов роз.

Анна Гречко