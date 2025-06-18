Новосибирске ученые создали новый препарат против COVID-19

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН разработали препарат против вирусов на основе белка интерферона лямбда. Он позволяет организму бороться с инфекциями, в том числе COVID-19. Новое средство успешно прошло доклинические испытания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Исследования проводились на клетках эпителия дыхательных путей и глаза. Результатом стало создание вещества с выраженной противовирусной активностью»,— сообщили в ИЦиГ СО РАН (цитата по ТАСС).

По данным исследования, пероральная форма препарата на основе интерферона повышает биодоступность вещества в тканях. Ученым удалось доказать, что препарат на основе интерферона при таком приеме имеет специфическую противовирусную активность на SARS-CoV-2 (коронавирус), чтобы нейтрализовать его.

Последние исследования показали, что у пациентов, зараженных COVID-19, отмечается подавленная выработка интерферонов. В связи с этим для лечения требуется введение белков извне, однако зачастую при попадании в организм интерфероны теряют свою активность. Чтобы решить эту проблему сотрудники ИЦиГ СО РАН создали препарат с возможностью перорального приема.

Александра Стрелкова