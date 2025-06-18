В Ростовской области снова растут цены на масло и говядину

В Ростовской области снова подорожали сливочное масло, говядина и рыба. Об этом свидетельствует обновленная статистика Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Так, с начала года сливочное масло подорожало на 26 руб. — до 1088 руб. за килограмм. За килограмм мороженой разделанной рыбы нужно заплатить около 393 руб. Продукт подорожал на 27 руб.

Максимальный рост стоимости зафиксировали на говядину — 33 руб. Сейчас она стоит около 612 руб. Свинина стала дороже на 16 руб. (до 384 руб.), а баранина — на 11 руб. (до 778 руб.).

Мария Хоперская