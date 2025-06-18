Глава Воткинска заявил о возможности отказа от каршеринга электросамокатов

Глава Воткинска Алексей Заметаев указал на возможность отказа от каршеринга электросамокатов в городе после вопроса от горожанки, которая напомнила о раскиданных по улицам средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом он заявил во время прямого эфира на странице во «Вконтакте» 17 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Заметаев отметил, что электросамокаты пользуются в городе большим спросом. По его словам, не очень приятно то, что СИМ разбросаны на дороге. «Владельцы не спешат идти на контакт и разрешать проблемы. Если такое будет продолжаться, то либо работаем, как положено, либо не работаем совсем»,— сказал мэр.

Градоначальник заявил, что планирует разрешить ситуацию с руководителем каршеринговых электросамокатов в течение двух недель, после чего «поставить точку в этом вопросе».