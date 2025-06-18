Четыре инвестора заинтересованы в размещении предприятий в ОЭЗ Ессентуков

Четыре крупных предпринимателя заинтересованы в размещении своих компаний на территории особой экономической зоны Капельная балка в Ессентуках, сообщил Telegram-канале мэр курорта Владимир Крутников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы города, для потенциальных резидентов подготовлены два земельных участка, которые получат наиболее перспективные заявители. Всего на территории Капельной балки будет четыре участка.

«У нас будет всего четыре участка на Капельной балке, они уже отмежеваны. Два участка нам понятны - их получил застройщик Грандстрой. Два участка будут переданы по условиям аукциона, будет выбирать уже комиссия, из тех, кто подаст заявки. Уже на примете потенциальных четыре крупных инвестора на эти два участка»,— рассказал Владимир Крутников.

Мэр уточнил, что отбор резидентов начнется после завершения всех формальных процедур по созданию ОЭЗ. Компания Грандстрой построит на выделенных ей участках гостиницы для туристов по готовой проектно-строительной документации.

Николай Аксенов