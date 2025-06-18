Застройщика обязали выплатить 84,5 млн рублей за дефекты дома в Уфе

Орджоникидзевский райсуд Уфы обязал «Строительное управление №18 “ПСК-6”» выплатить 84,5 млн руб. в качестве затрат на устранение дефектов в одном из многоквартирных жилых домов. Иск подавало ООО «Управляющая компания “Промышленно-строительный комплекс-6”», указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в феврале 2024 года в подъезде дома, в частности, потрескались напольные плиты, появились трещины на фасадных плита, отслоилась штукатурка на стенах лестничных пролетов и на фасаде здания, а в тамбурах появились следы влаги на стенах.

Удовлетворяя иск, суд подтвердил, что «многоквартирный дом построен застройщиком с недостатками, влияющими на его потребительские качества и подлежащими устранению, а недостатки выявлены в течение гарантийного срока».

Венера Хисамова