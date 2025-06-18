Суд в Марий Эл признал 39-летнюю местную жительницу виновной в посредничестве при передаче взятки на сумму более 330 тыс. руб. Ей назначен штраф в размере 1,08 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительницу Марий Эл оштрафовали на 1,08 млн рублей за посредничество во взятке

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Жительницу Марий Эл оштрафовали на 1,08 млн рублей за посредничество во взятке

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с января 2021 года по февраль 2022 года женщина выступала посредником между директором одного из муниципальных предприятий Йошкар-Олы и представителем организованной преступной группы. Она способствовала согласованию условий передачи взятки, а также лично передала чиновнику часть суммы.

Вину в совершении преступления подсудимая признала полностью. Суд назначил ей штраф в размере 1,1 млн руб. С учетом задержания и позиции государственного обвинителя сумма наказания снижена до 1,08 млн руб. с рассрочкой выплаты на четыре года.

Анар Зейналов