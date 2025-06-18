В Минераловодском округе после ДТП госпитализированы двое, включая ребенка

В Минераловодском округе в результате столкновения двух автомобилей на трассе «Кавказ» госпитализированы мужчина и ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

«ДТП произошло на 356-м км. 38-летняя жительница Минераловодского округа, управляя Lada-2114, двигалась со стороны Минеральных Вод в направлении Пятигорска. При выполнении левого поворота женщина не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с Toyota, ехавшей во встречном направлении»,— рассказал заместитель командира ОСБ ДПС Госавтоинспекции г. Ессентуки Павел Беляев..

В результате аварии пассажиры отечественного автомобиля — 38-летний житель Минераловодского округа и 12-летняя девочка — получили тяжелые травмы. Пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Виновница происшествия имеет водительский стаж два года. За это время она однажды привлекалась к административной ответственности.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Николай Аксенов