Совладельца бывшей сети аптек будут судить за уклонение от налогов на 418 млн рублей

В Кировский райсуд Перми поступило уголовное дело в отношении совладельца сети «Аптека от склада» Николая Шаврина. Как сообщают прокуратура края и СУ СКР по региону, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия и надзорного органа, преступление было совершено в период с января 2017-го по март 2019 года. Сеть аптек занималась продажей фармацевтической продукции в Пермском крае и еще одиннадцати регионах. Господин Шаврин вместе с Андреем Годоваловым фактически контролировали 69 юридических и физических лиц, которые применяли специальные налоговые режимы, что позволяло уклоняться от НДС и страховых взносов. Общая сумма недоимки составила свыше 418 млн руб. На имущество Николая Шаврина был наложен арест на сумму более 717 млн руб.

Андрей Годовалов скрылся от следствия, дело в отношении него выделено в отдельное производство, бизнесмен объявлен в международный розыск.