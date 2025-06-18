СК не будет возбуждать дело из-за осквернения Вечного огня под Ярославлем

В Ярославской области следователи провели проверку по факту осквернения Вечного огня в поселке Семибратово и не нашли оснований для принятия мер в рамках уголовного законодательства. Об этом сообщил Telegram-канал СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 12 июня ребенок залил водой Вечный огонь. В УМВД по Ярославской области сообщили, что с мальчиком 2017 года рождения и его законными представителями провели профилактическую беседу. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося.

«Установлено, что участником происшествия был 8-летний ребенок с особенностями развития, оснований для принятия мер в рамках уголовного законодательства не имеется»,— рассказали в «Следкоме» по результатам проверки.

Вместе с тем господин Бастрыкин поручил изучить условия жизни ребенка и оказать содействие в предоставлении социальной и иной поддержки его семье.

Алла Чижова