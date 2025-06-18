«Желательно развивать наш местный питомник сосен»
Эколог Вениамин Голубитченко о том, какие растения необходимо выбирать для озеленения Новороссийска
Для проведения компенсационного озеленения города администрация Новороссийска в июне 2025 года закупает саженцы деревьев и кустарников, в числе которых туи, голубые ели, клены красные, акации, липы крупнолистные, кипарисовики Лайланда и кельрейтерии. Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко считает, что это оптимальный ассортимент растений для озеленения города.
«В закупке из 426 саженцев значатся 159 хвойных, среди которых только 10 кипарисовиков Лейланда. Некоторое беспокойство у меня вызывают только они. К сожалению, кипарисовики очень сильно поражаются новым для нас инвазивным видом вредителя — кипарисовой златкой. Практически везде по городу они в большей или меньшей степени повреждены.
Туя восточная и ель колючая растут у нас нормально. Они устойчивы к большинству вредителей. Акации, клены и липы в подходящих для них участках города тоже хорошо растут.
Вопрос лишь в том, какое будет качество самого посадочного материала: насколько у них будет хорошая корневая система, насколько они будут свежие и жизнеспособные.
Я бы хотел, чтобы у нас высаживали больше сосен, но не лесных, а приморских. Все мы помним, как на набережной в районе пляжа “Нептун” высадили сосну Веймутова, которая не выдерживает близости моря: ни соли, ни жары, ни сухости воздуха, ни сильных штормовых ветров. Естественно, деревья погибли.
Нам нужно сажать именно приморские сосны, те, которые лучше всего выдерживают наши условия. Это сосна пицундская и сосна крымская. Самые оптимальные для нашего климата виды, самые надежные, хорошо растущие.
Для этого важно, чтобы был наш местный питомник. Тогда саженцы будут максимально свежие, и они будут адаптированы к нашим условиям. Поэтому желательно развивать наш местный питомник сосен в районе Анапы, Новороссийска и Геленджика. Максимально широко применять местные виды для озеленения города».