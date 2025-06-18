Для проведения компенсационного озеленения города администрация Новороссийска в июне 2025 года закупает саженцы деревьев и кустарников, в числе которых туи, голубые ели, клены красные, акации, липы крупнолистные, кипарисовики Лайланда и кельрейтерии. Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко считает, что это оптимальный ассортимент растений для озеленения города.

Вениамин Голубитченко

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«В закупке из 426 саженцев значатся 159 хвойных, среди которых только 10 кипарисовиков Лейланда. Некоторое беспокойство у меня вызывают только они. К сожалению, кипарисовики очень сильно поражаются новым для нас инвазивным видом вредителя — кипарисовой златкой. Практически везде по городу они в большей или меньшей степени повреждены.

Туя восточная и ель колючая растут у нас нормально. Они устойчивы к большинству вредителей. Акации, клены и липы в подходящих для них участках города тоже хорошо растут.

Вопрос лишь в том, какое будет качество самого посадочного материала: насколько у них будет хорошая корневая система, насколько они будут свежие и жизнеспособные.

Я бы хотел, чтобы у нас высаживали больше сосен, но не лесных, а приморских. Все мы помним, как на набережной в районе пляжа “Нептун” высадили сосну Веймутова, которая не выдерживает близости моря: ни соли, ни жары, ни сухости воздуха, ни сильных штормовых ветров. Естественно, деревья погибли.

Нам нужно сажать именно приморские сосны, те, которые лучше всего выдерживают наши условия. Это сосна пицундская и сосна крымская. Самые оптимальные для нашего климата виды, самые надежные, хорошо растущие.

Для этого важно, чтобы был наш местный питомник. Тогда саженцы будут максимально свежие, и они будут адаптированы к нашим условиям. Поэтому желательно развивать наш местный питомник сосен в районе Анапы, Новороссийска и Геленджика. Максимально широко применять местные виды для озеленения города».