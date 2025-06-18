В Башкирии две компании получат участки для реализации инвестпроектов

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить двум компаниям участки в аренду без торгов. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации региона.

ООО «Завод "Стройминерал» получит земельный участок площадью 1,79 га на Кровельной улице в Учалах для реализации приоритетного инвестиционного проекта «Производство керамических гранул». Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае этого года правительство Башкирии заключило с компанией соглашение о защите и поощрении инвестиций для строительства комплекса по производству керамизированных гранул. Инвестиции в проект составят около 3 млрд руб.

Второй участок площадью 9,27 тыс. кв. м в деревне Янги-Турмуш Давлекановского района получит ООО «Перспектива» для строительства на берегу озера Аслыкуль базы отдыха «Янги-Турмуш». Компания планирует инвестировать в проект 30 млн руб.

Министерств земельных и имущественных отношений региона должно заключить с компаниями договоры аренды.

ООО «Завод "Стройминерал"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Учалах в 2001 году. Компания входит в корпорацию «Технониколь». Выручка завода «Стройминерал» в 2024 году составила 1,8 млрд, чистая прибыль — 411,8 млн руб.

ООО «Перспектива» зарегистрировано в Уфе в марте 2021 года. Владелец — Зоя Газизова. Выручка в 2024 году равнялась 444 тыс. руб., чистая прибыль — 16 тыс. руб.

Майя Иванова