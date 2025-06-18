В Кавминводах начался капремонт 24 домов на 130 млн рублей

Компания «Лев» выиграла аукцион на капитальный ремонт 24 домов советской застройки в Кавказских Минеральных Водах на сумму свыше 130 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Работы пройдут в Железноводске, Ессентуках и Юце. Подрядчик обновит кровли, фасады, электроснабжение, водопровод и канализацию — всего 29 конструктивных элементов.

Здания находятся в типичном для своего возраста состоянии: крыши протекают, на фасадах появились трещины, инженерные сети износились. Эти проблемы создают реальные риски — от коротких замыканий до аварий.

На все виды работ действует пятилетняя гарантия. Обнаруженные дефекты подрядчик устранит за свой счет.

«Современный капремонт — это не просто устранение дефектов, это гарантия работоспособности систем на ближайшие пять лет»,— подчеркнул Павел Корниенко, глава краевого фонда капремонта. По его словам, «когда дом надежно защищен, строка в квитанции перестает быть формальностью».

Николай Аксенов