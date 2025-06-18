Пляжи Сочи открыли для купания после непогоды

Городской штаб Сочи разрешил купание в море после ночной непогоды — все официальные пляжи возобновили работу с утра. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Ограничения сняли из-за улучшения погодных условий. На пляжных территориях установили флаги соответствующего цвета и провели комплексную санитарную уборку после шторма. Сотрудники выставили оборудование и продезинфицировали контактные поверхности.

Роспотребнадзор взял пробы морской воды — все показатели соответствуют норме. Температура воды составляет в среднем +21 градус.

В течение дня на отдельных участках протяженного побережья может сохраняться волнение. Окончательное решение о входе в воду операторы пляжей принимают самостоятельно в зависимости от ситуации на конкретном участке.

Пляжи работают с 08:00 до 20:00. Горячая линия департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи: 7 (928) 458-14-61.

Ранее серия атмосферных фронтов, прошедших над побережьем, вызвала интенсивные осадки по всей территории Сочи. Наиболее сильные ливни наблюдались утром и днем 15 июня в Лазаревском районе: автоматическая метеостанция в селе Кичмай зафиксировала 88 мм осадков при пиковом значении до 40 мм в час. В ночь на 16 июня дожди продолжились — по данным метеонаблюдений, по городу выпало от 31 до 107 мм осадков, максимальные показатели вновь пришлись на Кичмай.

В Адлерском районе прошел град диаметром до 5 мм, сопровождаемый порывами ветра до 16 м/с. На большинстве рек и малых водотоков зарегистрированы резкие колебания уровня воды — от 40 см до 1,6 м, однако критических значений они не достигли. В утренние часы 16 июня в районе реки Ира отмечен локальный выход воды за пределы русла, что вызвало перелив через автомобильно-пешеходный мост на федеральной трассе А-147. На участок направлены инженерные службы для оценки состояния конструкции и устранения последствий.

Мария Удовик