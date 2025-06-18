В центре Самары ограничат движение из-за ликвидации условных террористов

Движение транспорта будет ограничено на улице Молодогвардейской в Самаре в четверг, 19 июня. Речь идет об участке от Полевой до Маяковского. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничение будет действовать с 7:00 до 16:00 (MSK+1) и не коснется общественного транспорта. Оно будет связано с антитеррористическим учением.

Учение организует оперативный штаб Самарской области. Во время него межведомственная группировка отработает поиск и устранение условных террористов.

Георгий Портнов